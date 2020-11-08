6.6'lık İzmir depreminde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanının enkazında kalmasının 91. saatinde kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağlıklı bir şekilde kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden taburcu edildi. Babası Uğur Gezgin'in kucağında hastaneden çıkarılan minik Ayda, bindirildiği araçla hastaneden ayrıldı. - İZMİR

Son Dakika › Güncel › Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda taburcu oldu - Son Dakika

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