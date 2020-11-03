Göçükten çıkarılan Ayla hastaneye getirildi - Son Dakika

Göçükten çıkarılan Ayla hastaneye getirildi
03.11.2020 10:31
Göçükten çıkarılan Ayla hastaneye getirildi Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan minik Ayla hastaneye getirildi İzmir'de depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.
Göçükten çıkarılan Ayla hastaneye getirildi
Enkazdan 91 saat sonra kurtarılan minik Ayla hastaneye getirildi
İZMİR - İzmir'de depremden 91 saat sonra enkaz altından kurtarılan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.
İzmir'de yaşanan 6.6'lık depremin ardından enlaz yığınına dönüşen Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanında mahsur kalan 3 yaşındaki Ayla Gezgin, depremden 91 saat sonra kurtararak hastaneye getirildi. Polis eskortu eşliğinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen minik Ayla, acil servis kapısında alkışlarla karşılandı. Minik Ayla, tedavisine devam edilmek üzere acil servise götürüldü.
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