Son dakika... Enkazdan ailesini kurtaran itfaiyeci baba o anları anlattı (1) - Son Dakika

Son dakika... Enkazdan ailesini kurtaran itfaiyeci baba o anları anlattı (1)

03.11.2020 19:31

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de meydana gelen depremde evi yıkılan itfaiye amiri baba Mehmet Akbulut, enkaza girerek iki kızı ve eşini kurtardığı o anları hala unutamıyor.

İzmir'de meydana gelen depremde evi yıkılan itfaiye amiri baba Mehmet Akbulut, enkaza girerek iki kızı ve eşini kurtardığı o anları hala unutamıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda amir olarak görev yapan 56 yaşındaki Akbulut'un, geçen cuma günü meydana gelen depremde Bornova ilçesinde bulunan Egemen Apartmanı'nın ikinci katındaki evi tamamen yıkıldı.

Acı haberi Torbalı'da görev yaparken küçük kızının kendini aramasıyla öğrenen baba, 2 kızını ve eşini kurtarmak için zamanla yarışmaya başladı.

Evine giderken meslektaşlarından yardım isteyen kahraman babanın çabaları sonuç getirdi. Kızlarını ve eşini enkazdan çıkaran baba, o anları hala unutamıyor.

İtfaiye amiri Mehmet Akbulut, AA muhabirine, depremi yaşayınca çok korktuğunu, aklına ilk olarak ailesi geldiğini, küçük kızının, "Baba evimiz yıkıldı, biz de enkaz altında kaldık. Bizi kurtar." sesini telefonda duyduğunda büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

"Oturduğum evin çökeceği hiç aklıma gelmezdi." diyen Akbulut, şöyle konuştu:

"Yolda kızım yaklaşık 50 defa aradı. Baba annem ve ablam ölüyor, ne olur yetiş dedi. En son arabayı yolda bıraktım. Koşa koşa gittim. Binaya gittim. İtfaiyeci arkadaşlar küçük kızımı indiriyordu. Evime girdiğimde başka bir mutfak ve oda ile karşılaştım. Enkaza girince eşim ve kızımın sırt sırta verdiğini gördüm. Onlar betonun altındaydı. Arkadaşlarımla beraber kazmayı alarak, onları kurtarmak için çalışmaya başladım."

Akbulut, enkazdan önce büyük kızını kurtardığını, ardından eşini ambulansa götürdüğünü ifade etti.

Meslek hayatında 27. yılını geçirdiğini anlatan Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gölcük depreminde de 15 gün görev aldım ama benim kaderimde kendi evlatlarım ve eşimi de kurtarmak varmış. Şükürler olsun. Allah bana evlatlarımın ve eşimin acısını yaşatmadı. İyi ki itfaiyeci olmuşum. Ben mesleğimi çok seviyorum bir can bile kurtarsam, bir dua alsam bana yetiyor. O anlar şoka girdim. Arkadaşlarım bana abi bir saatte 20 yaş yaşlandığımı söylüyor. Enkazda eşim bana 'Kızımızı kurtar.' diyordu, kızım ise 'baba annemi kurtar' diyordu. Kurtarma çalışması neler yaptığımı hala hatırlamıyorum. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Çocuklarımı ve eşimi hastaneye getirdikten sonra durumlarının acil olmadığını öğrendikten sonra enkazlara can kurtarmaya gittim."

Akbulut, depremden kurtardığı küçük kızının ayağının kırıldığını, büyük kızının, ayağında his kaybı olduğunu, eşinin ayak baş parmaklarının kırıldığı için ameliyat edildiğini belirtti.

İtfaiye amiri Akbulut'un telefonu üzerine yıkılan evine giden itfaiye eri Hıdır Eker, telefonda amirimin sesi çok kötüydü, "Yetiş çocuklarım ve eşim enkaz altında, onları kurtar." dediğini söyledi.

Hemen amirinin evine gittiğini anlatan Eker, şunları kaydetti:

"Normalde amirimin evini biliyorum ama ev çökünce hangi katta olduğunu çıkaramadım. Eşyalardan tanıdım. Küçük kızı amirime ulaştığı için onun uygun bir yerde olduğunu düşündüm. Enkazda önce ona seslendim. Sakinleştirdim, seni kurtaracağım dedim. Ekipler geldi. Onu kurtardım. Sonra annesi ve ablasına seslendim. Onların boyundan aşağı enkazda olduğunu gördüm. Amirim geldi. Bize destek oldu ve hep birlikte çıkardık."

Son dakika... Enkazdan ailesini kurtaran itfaiyeci baba o anları anlattı (1)
Son dakika... Enkazdan ailesini kurtaran itfaiyeci baba o anları anlattı (1)
Son dakika... Enkazdan ailesini kurtaran itfaiyeci baba o anları anlattı (1)
Son dakika... Enkazdan ailesini kurtaran itfaiyeci baba o anları anlattı (1)
Son dakika... Enkazdan ailesini kurtaran itfaiyeci baba o anları anlattı (1)

Mehmet Akbulut, İtfaiye, İzmir, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Enkazdan ailesini kurtaran itfaiyeci baba o anları anlattı (1) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere verilecek maddi desteği tek tek sıraladı WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek Fenerbahçeli Sinan Gümüş, PFDK'ya sevk edildi Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı Türkiye'nin yüzde 71'i riskli alanlarda oturuyor Rusya'nın "sosis kralı" evinin bahçesindeki saunada arbaletle öldürüldü Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek
İspanyollar, Real Madrid maçı öncesi Conte'nin cinsel ilişki sözlerini hatırlattı: Çok uzun olmasın İspanyollar, Real Madrid maçı öncesi Conte'nin cinsel ilişki sözlerini hatırlattı: Çok uzun olmasın         
19:39
Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi         
19:06
Depremde hayatını kaybeden ikizlerden Çınar'ın hayali pilot, Sayra'nın da doktor olmakmış Depremde hayatını kaybeden ikizlerden Çınar'ın hayali pilot, Sayra'nın da doktor olmakmış         
18:54
Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ademi, Kosova Milli Takımı'nı seçerse Muriqi'yle birlikte oynayacak Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ademi, Kosova Milli Takımı'nı seçerse Muriqi'yle birlikte oynayacak         
18:31
Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı         
18:01
İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı         
17:55
Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var         
17:01
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı         
16:06
Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
15:49
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi         
14:12
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 19:47:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Enkazdan ailesini kurtaran itfaiyeci baba o anları anlattı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei