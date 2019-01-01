Enkazdan Bir Bebek Sağ Kurtarıldı
51 dakika önce İlandır
Rusya'nın Çelyabinsk Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu yıkılan binanın enkazından bir bebek sağ çıkarıldı.
Rusya
'nın Çelyabinsk
Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu yıkılan binanın enkazından bir bebek sağ çıkarıldı.
Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde dün sabah bir bina gaz sıkışması sonucu yaşanan patlamada çökmüş, çevresindeki birçok bina da zarar görmüştü. İlk gün 4 cesedin çıkarıldığı apartmanın enkazından yeni yıl gecesi yapılan çalışmalar sonucunda 4 ceset daha çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları gün içerisinde devam ederken şaşırtıcı bir olay yaşandı. 70 kadar insanın kayıp olduğu binanın enkazından 1 buçuk gün sonra bir bebek sağ olarak çıkartıldı. Bebeğin ağlama seslerini duyan arama kurtarma ekipleri, seslerin geldiği noktadaki molozları kaldırdı. Yapılan hassas çalışmalar sonucunda bebek enkazın altından sağ olarak çıkarıldı. Bebek
kurtarıldıktan sonra tedavi altına alınırken, enkazda arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:01 Kaynak: İHA
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