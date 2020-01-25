Enkazdan bir kadın daha sağ çıkarıldı - Son Dakika
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Enkazdan bir kadın daha sağ çıkarıldı

6 saat önce

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı.

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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı.


Mustafa Paşa Mahallesi'nde 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinden ses aldı. Yapılan çalışmanın ardından yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 09:54 Kaynak: İHA
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