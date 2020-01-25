Enkazdan bir kadın daha sağ çıkarıldı - Son Dakika

Enkazdan bir kadın daha sağ çıkarıldı
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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı.
Mustafa Paşa Mahallesi'nde 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da yıkıldı. Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinden ses aldı. Yapılan çalışmanın ardından yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı.
(Ömer Çetin/İHA)
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