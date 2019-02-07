Enkazdan Bir Kişinin Cesedi Çıkarıldı
1 saat önce
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Kartal'da çöken binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA
Kartal'da çöken binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı. Ceset ambulansa konularak olay yerinden götürüldü. Bu sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da enkaz alanında incelemelerde bulunuyordu.
Öte yandan, çöken binadan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Enkazdan birçok eşya çıkarılırken, vinç yardımıyla, tavan ve duvar parçaları da kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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Cesedin taşınması
Bakan Kurum'un görüntüsü
Enkazdan görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:32 Kaynak: DHA
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