Son Dakika Haberleri: Enkazdan Bir Kişinin Cesedi Çıkarıldı

Enkazdan Bir Kişinin Cesedi Çıkarıldı

9 dakika önce

KARTAL'da çöken binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Enkazdan Bir Kişinin Cesedi Çıkarıldı, System.String[]
KARTAL'da çöken binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı. Ceset ambulansa konularak olay yerinden götürüldü. Bu sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da enkaz alanında incelemelerde bulunuyordu. Öte yandan, çöken binadan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkazdan birçok eşya çıkarılırken, vinç yardımıyla, tavan ve duvar parçaları da kaldırıldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:26 Kaynak: DHA

İstanbul, Murat Kurum, Güncel
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