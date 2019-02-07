Enkazdan Bir Kişinin Cesedi Çıkarıldı

KARTAL'da çöken binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

KARTAL'da çöken binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı. Ceset ambulansa konularak olay yerinden götürüldü. Bu sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da enkaz alanında incelemelerde bulunuyordu. Öte yandan, çöken binadan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Enkazdan birçok eşya çıkarılırken, vinç yardımıyla, tavan ve duvar parçaları da kaldırıldı. - İstanbul

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Bakan Kurum'dan Umutlandıran Açıklama: Göçük Altından Sesler Alıyoruz

Al-Nassr'a Transfer Olan Maicon, İstanbul'dan Ayrıldı

İstanbul - Atalay Filiz'in Cezai Ehliyeti Tam Çıktı

Son Dakika! İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti