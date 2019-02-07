Enkazdan Bir Kişinin Cesedi Çıkarıldı
39 dakika önce
Haber Gülseli KENARLI - Kamera Güven USTA İstanbul DHAKartal'da çöken binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı.
Haber Gülseli KENARLI - Kamera Güven USTA İstanbul
DHA Kartal
'da çöken binanın enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı. Ceset ambulansa konularak olay yerinden götürüldü. Bu sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
da enkaz alanında incelemelerde bulunuyordu.
Öte yandan, çöken binadan arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Enkazdan birçok eşya çıkarılırken, vinç yardımıyla, tavan ve duvar parçaları da kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:34 Kaynak: DHA
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