Enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı - Son Dakika

Enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın en kazından iki kadın birer saat arayla sağ çıkarıldı.

Elazığ'da meydana gelen depremde yıkılan 5 katlı apartmanın en kazından iki kadın birer saat arayla sağ çıkarıldı.

Merkez üssü Sivrice olan 6.8 şiddetindeki depremde Elazığ merkezde bazı binalar tamamen çöktü. Mustafa Paşa Mahallesi'nde ise 50 metre arayla alt katları dükkan 5 katlı 2 bina da çöktü..

7 ve 8 saat sonra enkazdan 2 kadın çıkarıldı

Arama kurtarma ekipleri 50 metre arayla yıkılan 2 binanın birinde ses aldı.Yapılan çalışmada birer saat arayla 2 kadın kurtarıldı.

Depremden 7 ve 8 saat sonra enkazdan çıkarılan yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Enkazda arama çalışmaları sürüyor.

(Rıdvan Yeşilırmak - Ercan Topaç/İHA)

Enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı

Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da enkaz altında bir bebeğin dünyaya geldiği konuşuluyor
Depremin yaşattığı panik ve korku anı kamerada Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesine gitti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 15:48:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Enkazdan birer saat arayla 2 kadın sağ çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]