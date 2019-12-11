Enkazdan canlı kurtarılan ve 'Mucize' adı verilen yavru köpek koruma altında - Son Dakika

Konya'da 3 kişinin öldüğü çöken 2 katlı kerpiç evin enkazı altından canlı kurtarılan yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında koruma altına alındı. Barınak Veterineri Seyit Mehmet Dağ, enkazdan canlı kurtulduğu için 'Mucize' adını verdikleri yavru köpeğin yaklaşık 1,5 aylık olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Burç Sokak'taki 2 katlı kerpiç evin bir kısmı dün sabaha karşı çöktü. Enkaz altında kalan Sultan Dakım (57) ile torunları Muhammet (17) ve Bektaş Dakım (5), yaşamını yitirdi. Kurtarma çalışmaları sırasında enkaz altından canlı olarak kurtarılan yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağında koruma altına alındı. Canlı olarak kurtulması nedeniyle 'Mucize' adı verilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Köpeğin yaklaşık 1,5 aylık olduğunu belirten Veteriner Seyit Mehmet Dağ, şunları söylediKöpeğin genel sağlık taraması yapıldı. Hiçbir problem yok. Bakımlarını yapmaya devam edeceğiz. Aşı tarihleri gelindiğinde aşılarını tekrar yapacağız. En kısa sürede sahiplendirmeye çalışacağız. Herhangi bir sağlık sorunu olmadan, canlı kurtulduğu içinde 'Mucize' ismi verdiğimiz yavrumuza inşallah güzel bir yuva buluruz. Bunu da sahiplendiririz, mucize olarak yaşar gider.