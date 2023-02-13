Enkazdan kurtarılan baba- kız, 8 gün sonra birbirine kavuştu - Son Dakika
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Enkazdan kurtarılan baba- kız, 8 gün sonra birbirine kavuştu

13.02.2023 14:54

HATAY'da enkazdan kurtarılıp, Adana'daki hastaneye sevk edilen Ahmet Ayan, 8 gün sonra kızı Gade'ye (4) kavuştu.

HATAY'da enkazdan kurtarılıp, Adana'daki hastaneye sevk edilen Ahmet Ayan, 8 gün sonra kızı Gade'ye (4) kavuştu. Birbirine sarılan baba ile kızı, uzun süre gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Ayan ailesinin oturduğu, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Mimar Sinan Sokak'taki ev de yıkıldı. Enkaz altında kalan aileden baba Ahmet ile kızı Gade kurtuldu, anne ile 7 yaşındaki çocukları ise hayatını kaybetti. Baba Ayan, tedavisi için Adana'daki hastaneye sevk edildi. Gade de İskenderun'dan Adana'ya getirildi. Baba ile kızı, 8 gün sonra 5 Ocak Mahallesi Muhtarlığı'nda buluştu. Birbirine sarılan baba ile kızı, uzun süre gözyaşı döktü.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Enkazdan kurtarılan baba- kız, 8 gün sonra birbirine kavuştu - Son Dakika

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