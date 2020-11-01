Enkazdan çıkan bayrağı duyarlı çalışana teslim etti - Son Dakika

Enkazdan çıkan bayrağı duyarlı çalışana teslim etti

01.11.2020 20:38
Enkazdan çıkan bayrağı duyarlı çalışana teslim etti, System.String[]

İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında vatandaş ve ekiplerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için bazı esnaflar da dükkanlarını açık tutuyor.

İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında vatandaş ve ekiplerin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için bazı esnaflar da dükkanlarını açık tutuyor. Bir AFAD görevlisi, duyarlı davranışından dolayı bir dükkan çalışanına enkazdan çıkartılan Türk bayrağını teslim etti.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Çevredeki bazı dükkanlar da kapılarını vatandaş ve ekiplere sonuna kadar açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgede çalışan ekipler, enkaz altında kalan kişilerin yakınları ve vatandaşlar tuvalet ve şarj ihtiyaçlarını çevredeki bazı dükkanlardan sağlıyor. AFAD görevlisi Altuğ Karadağlı, duyarlı davranışından ötürü dükkanda görevli Emre Cihan'a enkazdan çıkan Türk bayrağını teslim etti. Cihan, bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarını gidermenin görevleri olduğunu belirterek bayrak hediye edilmesinin kendisini duygulandırdığını söyledi. - İZMİR

Enkazdan çıkan bayrağı duyarlı çalışana teslim etti

Arama Kurtarma, Vatandaş, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Enkazdan çıkan bayrağı duyarlı çalışana teslim etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Lazio, son dakika golleriyle Torino'yu 4-3 mağlup etti Son Dakika: Türkiye'de 1 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 2106 yeni vaka tespit edildi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler Vicdansızlığın böylesi! Depremzedeler için dağıtılan erzak yardımlarını alıp sattı Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 69'a yükseldi Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada
Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı         
20:04
İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazar yaşandı: 2 ölü, 6 yaralı İki otomobilin çarpıştığı kazada can pazar yaşandı: 2 ölü, 6 yaralı         
19:39
Depremde bir kısmı çöken Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı Depremde bir kısmı çöken Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı         
19:15
Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın çökme tehlikesi nedeniyle ara verildi Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına, yanındaki binanın çökme tehlikesi nedeniyle ara verildi         
18:10
Vodafone Park'ta ilk gol geldi! Beşiktaş, golcü ismiyle öne geçti Vodafone Park'ta ilk gol geldi! Beşiktaş, golcü ismiyle öne geçti         
17:59
Deprem sonrası geriye bu görüntüler kaldı! Enkazdan çıkan fotoğraflar yürek burktu Deprem sonrası geriye bu görüntüler kaldı! Enkazdan çıkan fotoğraflar yürek burktu         
17:46
Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu         
16:54
TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı         
15:38
CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok         
15:21
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 20:47:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Enkazdan çıkan bayrağı duyarlı çalışana teslim etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei