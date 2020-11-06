Enkazdan çıkardığı altın dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri konuştu - Son Dakika

Enkazdan çıkardığı altın dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri konuştu

06.11.2020 18:15
Enkazdan çıkardığı altın dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri konuştu, System.String[]

İZMİR'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.

İZMİR'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.

Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, 17 binada yıkıma neden oldu, çok sayıda binada da hasar meydana geldi. Yıkılan binalardan biri de Bayraklı ilçesindeki, 21 daireli Doğanlar Apartmanı oldu. Apartmanda yapılan arama- kurtarma çalışmaları sırasında, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 112 Acil Servisi Birim Sorumlusu Mehmet Kaya, içerisinde altın ve ziynet eşyası olan poşet buldu. Mehmet Kaya, poşetteki 6 bilezik, 4 çeyrek altın, altın zincirli yarım kolye, 2 altın küpe, 1 adet zincir bileklik, 1 adet altın bileklik, 1 adet inci taşlı yüzük, 2 adet inci taşlı küpe, 1 adet inci kolye, yeşil taşlı 2 adet küpe, 1 adet kolye, 1 adet yarım altın, beyaz altın, 1 beyaz altın alyans ve 3 adet altın lirayı polise tutanakla teslim etti.İtfaiye eri Mehmet Kaya, "Enkaz çalışmalarında binalarda kontrol yaparken, bulunduğumuz dairelerde enkazı kaldırdığımız sırada özel eşyalar elimize geçiyordu. Kullanılacak düzeydeki özel eşyaları da zarar vermeden alıp oradaki emniyet teşkilatımıza teslim ediyorduk. Yine temizlik sırasında bir çekyatın içerisinde enkaz içerisindeki vatandaşımıza ait bir poşet içerisinde ziynet eşyalarını bulduk. Bu ziynet eşyalarını vakit kaybetmeden oradaki yetkili emniyet mensubu arkadaşlarımıza tek tek tutanakla teslim ettik. Oradaki atmosfer çok farklıydı. Orada çalışmayan o duyguyu anımsayamaz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden bir an evvel göçük altındaki vatandaşlarımızı kurtarmak için var gücümüzle çalışıyorduk. Daire başkanımızdan tutun itfaiye eri arkadaşlarımıza kadar 24 saat boyunca görev yaptık. Kurtardığımız vatandaşlarımız inşallah sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam eder. İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" diye konuştu.


Enkazdan çıkardığı altın dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri konuştu
Enkazdan çıkardığı altın dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri konuştu
Enkazdan çıkardığı altın dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri konuştu
Enkazdan çıkardığı altın dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri konuştu
Enkazdan çıkardığı altın dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri konuştu

Arama Kurtarma, Mehmet Kaya, İtfaiye, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Enkazdan çıkardığı altın dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri konuştu - Son Dakika


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