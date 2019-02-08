Enkazdan Çıkarılan Cesedin Sala'ya Ait Olduğu Belirlendi
25 dakika önce
İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisi denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiğini açıkladı.
İngiltere
'nin güneybatısındaki Dorset polisi denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiğini açıkladı
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:58
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