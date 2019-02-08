Son Dakika Haberleri: Enkazdan Çıkarılan Cesedin Sala'ya Ait Olduğu Belirlendi

Enkazdan Çıkarılan Cesedin Sala'ya Ait Olduğu Belirlendi

25 dakika önce

İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisi denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiğini açıkladı.

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İngiltere'nin güneybatısındaki Dorset polisi denizden çıkarılan cesedin futbolcuya ait olduğunun resmen tespit edildiğini açıkladı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:58 

İngiltere, Dünya
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