Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı - Son Dakika

Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı

03.11.2020 23:34

İzmir depreminde arama kurtarma ekiplerinin enkazdan çıkartılan depremzedelerin üzerine örtüğü alüminyum örtü merak konusu oldu. Acil Tıp Uzmanı Dr. Sarper Yılmaz, "Yanıklarda sık kullandığımız için yanık örtüsü diye bilinir. Oysa deprem, sel, yangın, gibi afetlerin çoğunda kullanılır. Soğukta gümüş tarafı sıcakta sarı tarafı vücuda sarılır" dedi.

İzmir'de yaşanan depremin ardından arama kurtarma ekipleri, enkaz altından çıkarılan depremzedelerin üzerine alüminyum yanık örtüsü örtüyor.

Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altından 65. saatte sağ çıkartılan 3 yaşındaki Elif bebeğin ve 91. saatte sağ çıkartılan 4 yaşındaki Ayda bebeğin üzerine örttüğü alüminyum örtüsü ise merak konusu oldu.

Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtü merak konusu oldu

UZMAN İSİM SORULARI YANITLADI

Acil Tıp Uzmanı Dr. Sarper Yılmaz, "Alüminyum yanık örtüsü. Enkazdan çıkarılanların üzerindeki parlak şey nedir?, Günlük hayatta kullanılan bir şey midir?, Afet çantalarında bulunur mu, Amaç nedir?, Soruları çok soruldu. Açıklayayım" sözleriyle yurttaşların merak ettiği soruları sosyal medya hesabından yanıtladı.

Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtü merak konusu oldu

İKİ TARAFININ DA FARKLI ÖZELLİĞİ VAR

Sarper, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alüminyum bir folyodan oluşur bu örtü. Yanıklarda sık kullandığımız için yanık örtüsü diye bilinir. Oysa deprem, sel, yangın, gibi afetlerin çoğunda kullanılır. Dağcılıkta da hipotermiden (ani ısı kaybı) korunma amaçlı kullanılabilir. İki rengi vardır. Sarı taraf ve metal taraf. Metal renkli yönü vücudu soğutur. Sarı renkli yönü vücudu ısıtır. Yani, soğukta gümüş tarafı sıcakta sarı tarafı vücuda sarılır. Soğuk bir dönemde olduğu için afet sarı tarafı üzerinde görünüyor yaralıların. Amaç; hastanın vücut sıcaklığını sabit tutmak, hissedilmeyen buharlaşmayı engelleyip vücudun sıvı kaybını engellemek, özellikle yanıklarda ağrı kesici etkisi bile vardır. Artık Acil Yardım Çantaları için önerilmektedir bu özelliklerinden dolayı. Günlük yiyeceklerimiz için kullandığımız Alüminyum ile benzer yapıya sahiptir fakat son yıllarda farklı özellikte olanları da üretildi. Adı Yanık Battaniyesi diye bilinmesi nedeniyle içinde kumaş, ipek, yün gibi yapılar var sanır ama yoktur. Özellikle iş yerlerinde ve afet çantalarınızda bulunmasının faydası vardır" ifadelerini kullandı.

Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı

Arama Kurtarma, 112 Acil, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enkazdan çıkarılan depremzedelerin üzerine örtülen sarı renkli örtünün işlevini uzman isim anlattı - Son Dakika


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