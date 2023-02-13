Enkazdan çıkarılıp ambulansa alınan kadın: "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" - Son Dakika
Üye Girişi

Enkazdan çıkarılıp ambulansa alınan kadın: "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin"

13.02.2023 13:07

- Enkazdan çıkarılıp ambulansa alınan kadın: "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" Sağlık Çalışanı: "Bütün özel hastaneleri sana kurban ederim" Hatay'da enkazdan 138.

- Enkazdan çıkarılıp ambulansa alınan kadın: "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin"

Sağlık Çalışanı: "Bütün özel hastaneleri sana kurban ederim"

HATAY - Hatay'da enkazdan 138. saat sonra çıkarılıp, ambulansa alınan Emine Doğu, ambulanstaki Tekirdağ sağlık ekibine, "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" dedi.

Asrın felaketinden en fazla etkilenen illerin başında gelen Hatay'da enkaz altındaki depremzedeleri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin 138. saatinde 51 yaşındaki Emine Doğu ile 19 yaşındaki oğlu Bekir Doğu, kurtarıldı.

Enkazdan çıkarıp ambulansa alınan Emine Doğu'nun Tekirdağ'dan bölgeye giden sağlık ekiplerine söyledikleri yürek dağladı.

"Bütün özel hastaneleri sana kurban ederim"

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Emine Doğu, "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" demesi üzerine Tekirdağ sağlık ekibinden Acil Tıp Uzm.Orhan Eroğlu, "Sen cennetliksin. Kurban olayım beni özele götürme diyor. Param yok diyor. Para alırlar benden diyor. Ben sana kurban olurum ya. Bütün özelleri sana kurban ederim ya. Emine abla 28 yıl kayınpederine bakmış, kaynanasına bakmış özür dilerim. 8 yıl babasına bakmış. Melek melek, annesine de bakıyormuş kurban olurum ben sana. Ben seni böyle gördüm ya artık ölsem de gam yemem" dedi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Enkazdan çıkarılıp ambulansa alınan kadın: 'Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin' Enkazdan çıkarılıp ambulansa alınan kadın: 'Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin' Hatay'da enkazdan kurtarılan Emine Doğu'dan 'beni özel hastaneye götürmeyin' talebi Hatay'da enkazdan kurtarılan Emine Doğu'dan 'beni özel hastaneye götürmeyin' talebi ENKAZDAN 138 SAAT SONRA ÇIKARILDI, 'BENİ ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRMEYİN PARAM YOK' DEDİ ENKAZDAN 138 SAAT SONRA ÇIKARILDI, 'BENİ ÖZEL HASTANEYE GÖTÜRMEYİN PARAM YOK' DEDİ

Tekirdağ, Kurban, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Enkazdan çıkarılıp ambulansa alınan kadın: 'Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:07 Merih Demiral, dünyaca ünlü futbolcuları Türkiye için seferber etti! Buffon da yardım kampanyasına katıldı
13:40 Sanatçı Kahtalı Mıçe, depremde 25 akrabasını kaybetti
13:15 Hatay'da 178. saatte yeni mucize! Enkaz altında kalan Esma çıkarıldı, 15 yaşındaki oğlu Ömer bekleniyor
11:42 Diyarbakır Lice'de depremler sonrası obruklar oluştu
12:28 Gaziantep'te yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'nin tutuklu müteahhidi, site sakinlerini suçladı
11:59 Depremde Kahramanmaraş Cezaevi'nden firar eden şahıs, Amasya'da yakalandı
12:37 Son Dakika! 177. saatte bir baba ve oğlu ile 4 yaşındaki Miray enkazdan sağ çıkarıldı
11:58 Depremin 176. saatinde Serap enkazdan sağ çıkarıldı, duyulan "Annem benim" sesi tüyleri diken diken etti
12:16 Adana Demirsporlu Gökhan Töre ile eşi, deprem sonrası koruyucu aile olmak için başvuru yaptı
12:04 Son Dakika: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 643'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2023 14:24:44. #1.11#
SON DAKİKA: Enkazdan çıkarılıp ambulansa alınan kadın: "Param yok ne olur beni özel hastaneye götürmeyin" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement