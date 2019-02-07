Enkazdan Dün Akşam Kurtarılan Kadın Havva'yı Böyle Sormuştu

İstanbulDHA5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz Kartal'da çöken binanın enkazından 19 saat sonra kurtarıldı.

İstanbulDHA



5 yaşındaki Azra Havva Tekgöz Kartal'da çöken binanın enkazından 19 saat sonra kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Havva'yı dün akşam yine aynı enkazdan yaralı olarak çıkarılan bir kadın sormuştu. Kurtarma ekiplerinin kameralarına yansıyan görüntülerde kadın ambulansa götürülürken, kendisini kurtaran ekiplere 'Havva yaşıyor mu?' diye soruyor. Ekipler de kadına 'çıktı' diye karşılık veriyor.



Görüntü Dökümü:



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-Ekiplerin 'sesimi duyan var mı?' diye seslenmesi



-Kadının enkazdan kurtarılması



-Kadının Havva'yı sorması

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