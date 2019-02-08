Son Dakika Haberleri: Enkazdan Kurtarılan 16 Yaşındaki Bir Genç Erkek, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma...

Enkazdan Kurtarılan 16 Yaşındaki Bir Genç Erkek, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma...

1 saat önce

IHAAW131215-ASA/08-02-2019- Enkazdan kurtarılan 16 yaşındaki bir genç erkek, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Enkazdan Kurtarılan 16 Yaşındaki Bir Genç Erkek, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma..., System.String[]
IHAAW131215-ASA/08-02-2019

- Enkazdan kurtarılan 16 yaşındaki bir genç erkek, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 08.02.2019 13: 12: 15 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:19 Kaynak: İHA

Lütfi Kırdar, Kartal, 3. Sayfa
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