Enkazdan Kurtarılan Genç Hastaneye Getirildi
1 saat önce
KARTAL'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan genç, hastaneye getirildi.
KARTAL'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan genç, hastaneye getirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:19 Kaynak: DHA
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