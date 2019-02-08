Son Dakika Haberleri: Enkazdan Kurtarılan Genç Hastaneye Getirildi

Enkazdan Kurtarılan Genç Hastaneye Getirildi

11 dakika önce

KARTAL'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan genç, hastaneye getirildi.

Enkazdan Kurtarılan Genç Hastaneye Getirildi, System.String[]
KARTAL'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan genç, hastaneye getirildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:52 Kaynak: DHA

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