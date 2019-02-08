Enkazdan Kurtarılan Genç Hastaneye Getirildi -2
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KARTAL'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan genç, hastaneye getirildi.
KARTAL'da çöken binanın enkazından 45 saat sonra kurtarılan genç, hastaneye getirildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:52 Kaynak: DHA
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