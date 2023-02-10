Enkazdan kurtarıldı, "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü - Son Dakika
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Enkazdan kurtarıldı, "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü

10.02.2023 15:21

Enkazdan kurtarıldı, "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü Depremde Hatay'da enkaz altında kalan bir kadın bölgeye giden orman ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından herkesi duygulandırdığı anlar kameraya yansıdı.

Enkazdan kurtarıldı, "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü

HATAY - Depremde Hatay'da enkaz altında kalan bir kadın bölgeye giden orman ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından herkesi duygulandırdığı anlar kameraya yansıdı. Enkazdan çıkan kadın, Kelime-i Şehadet getirip "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü.

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi 10 ilde binlerce kişinin ölümüne on binlerce kişinin de yaralanmasına neden oldu. Depremden en çok hasarı alan şehirlerden Hatay'a da Türkiye'nin dört bir tarafından kurtarma ekipleri sevk edildi. Mersin'in Anamur ilçesinden Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipte bölge de ilk günden itibaren kurtarma çalışmalarına katıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada en kaz altında yaşlı bir kadına ulaşıldı. Ekiplerin enkazdan çıkardığı kadın kollarını açarak Kelime-i Şehadet getirip "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü. O anlar de kurtarma ekipleri de duygu dolu anlar yaşadı.

Yaşlı kadını sırtına alan ekipteki bir personel dışarda bulunan bir yatağa yatırarak sağlık ekiplerine haber verdi.

Kaynak: İHA
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Türkiye, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Enkazdan kurtarıldı, 'Yavrularım, çocuklarım' diyerek sarılıp ekibi öptü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkazdan kurtarıldı, "Yavrularım, çocuklarım" diyerek sarılıp ekibi öptü - Son Dakika
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