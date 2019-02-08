Enkazdan Kurtarılma Anında Havadan Çekilen Fotoğraflar
1 saat önce
KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı.
KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Enkazdan bir kişi canlı olarak kurtarılırken, o anlar havadan görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:18 Kaynak: DHA
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