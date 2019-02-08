Son Dakika Haberleri: Enkazdan Kurtarılma Anında Havadan Çekilen Fotoğraflar

Enkazdan Kurtarılma Anında Havadan Çekilen Fotoğraflar

1 saat önce

KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı.

Enkazdan Kurtarılma Anında Havadan Çekilen Fotoğraflar, System.String[]
KARTAL'da  enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Enkazdan bir kişi canlı olarak kurtarılırken, o anlar havadan görüntülendi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:18 Kaynak: DHA

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