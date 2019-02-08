Son Dakika Haberleri: Enkazdan Kurtarılma Anında Havadan Çekilen Görüntüler

Enkazdan Kurtarılma Anında Havadan Çekilen Görüntüler

12 dakika önce

KARTAL'da enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı.

Enkazdan Kurtarılma Anında Havadan Çekilen Görüntüler, System.String[]
KARTAL'da  enkaz altından bir kişinin sesinin duyulduğunun belirtilmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu alana yoğunlaştırdı. Çalışmalar sesin geldiği söylenen noktada arttı. Enkazdan bir kişi canlı olarak kurtarılırken, o anlar havadan görüntülendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:51 Kaynak: DHA

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