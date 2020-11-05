Enkazdan milli futbolculuğa uzanan bir "umut" hikayesi - Son Dakika

Enkazdan milli futbolculuğa uzanan bir "umut" hikayesi

05.11.2020 11:03

Van'da 9 yıl önce meydana gelen depremde 51 saat kaldığı enkazın altından kurtarıldıktan sonra sol ayağı diz kısmından kesilen 27 yaşındaki Okan Şahiner, depremin izlerini silmek amacıyla başladığı futbolda, Ampute Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimleri arasına girdi.

Van'da 9 yıl önce meydana gelen depremde 51 saat kaldığı enkazın altından kurtarıldıktan sonra sol ayağı diz kısmından kesilen 27 yaşındaki Okan Şahiner, depremin izlerini silmek amacıyla başladığı futbolda, Ampute Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimleri arasına girdi.

Van'ın Erciş ilçesinde 3 çocuklu bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen Şahiner'in hayalinde hep öğretmen olmak vardı.

Bu doğrultuda derslerine çalışan Şahiner, henüz 18 yaşındayken dört arkadaşıyla 23 Ekim 2011'de gittiği kafede 7,2 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

Kafenin bulunduğu 5 katlı binanın çökmesi sonucu enkazın altında kalan Şahiner, 51 saat sonra bulunduğu yerden çıkartıldı. Bir ay süren tedavisinin ardından hayata tutunan Şahiner'in kangren olan sol bacağı diz kısmından kesildi.

Bu dönemde zor günler yaşayan, ailesi dahil kimseyle iletişim kurmayan Şahiner'in hayatı çok sevdiği futbolla değişti. Depremin izlerini futbolla silmeyi başaran Şahiner, ampute futbolla tanıştıktan sonra kısa sürede milli takıma kadar yükseldi.

Şahiner, ay-yıldızlı formanın değişilmez isimleri arasında yer aldı.

"Futbol aşkı enkazdan milli takım sporcusu çıkardı"

Kendi deyimiyle "umut" veren hikayesiyle kendisi gibi depremzede ve engellilere örnek olan Şahiner, milli takımın Antalya'da gerçekleştirdiği kampta AA muhabirine, enkaz altındaki 51 saatin çok zor geçtiğini anlattı.

Enkazın altındayken inancını hiç kaybetmediğini ifade eden Şahiner, bir üst katta mahsur kalanlara sesini duyurduğunu, arkadaşlarından birinin telefonla yardım istediğini dile getirdi.

Kurtarma ekiplerine minnettar olduğunu vurgulayan Şahiner, "Belki biz enkazın altında ölüm kalım mücadelesi veriyoruz ancak kurtarma ekiplerinin işi bizim kadar zor. Beni çıkardıklarında güneşi görünce Allah'ıma şükrettim, kurtarma ekiplerine teşekkür ettim." dedi.

Şahiner, ayağının kesilmesinin kendisini çok etkilediğini belirterek, "Hayata ilk başlarda neredeyse küsmüştüm ama futbol her şeyi değiştirdi. Futbol aşkı enkazdan milli takım sporcusu çıkardı. Hayata karşı umudumu kesmememi sağladı. Bir uzuvlarını kaybetseler bile depremzedeler hiçbir zaman umutlarını kesmesinler. Her zaman mücadele etmeye devam etsinler. Enkazdan saatler sonra çıkartılan Elif ve Ayda bebeği görünce çok sevindim. Kalbimde bir sevgi oluştu. Onlara sarılmak istedim. Onları en iyi ben anlıyorum." sözlerine yer verdi.

Enkazdan milli futbolculuğa uzanan bir umut hikayesi
Enkazdan milli futbolculuğa uzanan bir umut hikayesi
Enkazdan milli futbolculuğa uzanan bir umut hikayesi
Enkazdan milli futbolculuğa uzanan bir umut hikayesi

Şahiner, Futbol, Milli, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Enkazdan milli futbolculuğa uzanan bir 'umut' hikayesi - Son Dakika


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