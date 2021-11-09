Enkazdan sağ çıkan vatandaş, dehşet anlarını anlattı - Son Dakika

Malatya'da çöken binanın enkazından kendi imkanlarıyla çıkan 52 yaşındaki Şemsettin Bozdemir, "Ölümle burun buruna geldik, demek ki yiyecek ekmeğimiz varmış" dedi.

Malatya merkez Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde çöken 2 katlı binada arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, enkazdan sağ olarak çıkan Şemsettin Bozdemir, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Enkaz altından kendi imkanları ile çıkmayı başaran Bozdemir, "Ölümle burun buruna geldik, demek ki yiyecek ekmeğimiz varmış" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Çöken bina enkazında 20'ye yakın kişinin bulunduğu ifade eden Bozdemir, "Allah korudu. Kendi imkanlarımızla çıktık çok şükür. Büyük bir bela atlattık. Beton blok üzerimize çöktü. Arkada imam hatip lisesi vardı, o okulun duvarına bakan kısmında bir boşlukta kendi imkanlarımızla kendimizi kurtardık. İkinci kattaydık. İçerde ben girdiğimde aşağı yukarı 15-20 kişi ama hepsinden de haber aldım. Halen buradayım. Hepsinin de bir ölüm tehlikesinin olmadığını biliyorum. Ona da sevindim" dedi.

Binanın altında tavukçu olduğunu ve orada tadilat yapıldığını da ifade eden Bozdemir, "Fırın daha önce boşaltılmıştı, onun yerini kendine katıyordu. 'Dikkat et burası eski bina' dedik. 'Ben bunların önlemini aldım' dedi. Ondan sonra da bu şeyle karşılaştık. Allah korudu. Yaralılardan arkadaşlarımız var. Onlardan da haber aldık ciddi bir durum olmadığını öğrendik. Aşağı yukarı 15-20 kişi kahvede vardı. Ölümle burun buruna geldik demek ki yiyeceğimiz içeceğimiz varmış" diye konuştu.

(Erdal Akbuğa - Hatice Yetmen - Numan Güder - Selçuk Dönmez/İHA)