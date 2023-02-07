Enkazdan yürek burkan resim çıktı: "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Enkazdan yürek burkan resim çıktı: "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum"

07.02.2023 19:53

Enkazdan yürek burkan resim çıktı: "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazlarında arama çalışmalarında itfaiye ekiplerinin enkazda bulduğu, 2021 yılında yapılan bir çocuk tarafından çizilen resmin üzerinde "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir...

Enkazdan yürek burkan resim çıktı: "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazlarında arama çalışmalarında itfaiye ekiplerinin enkazda bulduğu, 2021 yılında yapılan bir çocuk tarafından çizilen resmin üzerinde "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" notu görenlerin yüreğini burktu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 7 araç ve 28 personeli deprem bölgesine sevk etti. Kahramanmaraş'a ulaşan ekipler yıkılan binalarda arama çalışmalarına başlarken, şu ana kadar enkaz altında kalan 20 kişiyi sağ olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Enkaz altından çıkan resim yürekleri burktu

Öte yandan, ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda, bir çocuğun 2021 yılında resmettiği ve üzerine "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" notu görenlerin yüreğini burktu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (12) Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (12) 37 saat sonra enkazdan kurtuldu 37 saat sonra enkazdan kurtuldu İtfaiye eri enkazdan çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını verdi İtfaiye eri enkazdan çıkardıkları yaşlı adama kendi botlarını verdi

Kahramanmaraş, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Enkazdan yürek burkan resim çıktı: 'Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Merih Demiral'dan anlamlı hareket! Cristiano Ronaldo ve Bonucci'den Türkiye'ye destek
19:20 Canlı yayında duygusal anlar! Yılmaz Vural, öğrencisinin acı haberini gözyaşları içinde paylaştı
19:01 Bir babanın tarifsiz acısı! Depremde yaşamını yitiren kızının elini bırakmadı
18:44 Son Dakika: Enkaz altında kalan Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti
18:43 Son Dakika: 10 ili vuran depremde bilanço her geçen dakika ağırlaşıyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 4544'e yükseldi
18:40 THY, deprem bölgesinde dönüş seferlerini ücretsiz yaptı
18:09 Avrupa devi Benfica, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu
18:02 Kahramanmaraş depremini önceden bilen 'deprem kahini' yine tarih vererek uyardı
17:58 Deprem sonrası ortaya çıkan yağma görüntüleri Bakan Soylu'ya soruldu: Bir iki münferit küçük olay var, büyütmeye gerek yok
17:26 İskenderun Limanı'nda 2 gündür süren yangına TSK'ya ait uçakla müdahale
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2023 20:26:53. #1.11#
SON DAKİKA: Enkazdan yürek burkan resim çıktı: "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement