Enkazdan yürek burkan resim çıktı: "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazlarında arama çalışmalarında itfaiye ekiplerinin enkazda bulduğu, 2021 yılında yapılan bir çocuk tarafından çizilen resmin üzerinde "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" notu görenlerin yüreğini burktu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 7 araç ve 28 personeli deprem bölgesine sevk etti. Kahramanmaraş'a ulaşan ekipler yıkılan binalarda arama çalışmalarına başlarken, şu ana kadar enkaz altında kalan 20 kişiyi sağ olarak çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Enkaz altından çıkan resim yürekleri burktu

Öte yandan, ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda, bir çocuğun 2021 yılında resmettiği ve üzerine "Yeni yıl kutlu olsun, depremsiz bir yıl diliyorum" notu görenlerin yüreğini burktu.