Enkazın altında bulunan duvar saati 04.17'de durmuş - Son Dakika
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Enkazın altında bulunan duvar saati 04.17'de durmuş

07.02.2023 15:34
Enkazın altında bulunan duvar saati 04.17'de durmuş

Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında bulunan duvar saatinin, deprem saati 04.17'de durduğu görüldü.

Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında bulunan duvar saatinin, deprem saati 04.17'de durduğu görüldü.

Arama kurtarma ekipleri Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50'nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler çalışmalar sırasında enkaz ve demir yığınları arasında buldukları saatin, 04.17'de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı. Yerle bir olan 6 katlı binanın altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Malatya, Türkiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Enkazın altında bulunan duvar saati 04.17'de durmuş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Enkazın altında bulunan duvar saati 04.17'de durmuş - Son Dakika
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