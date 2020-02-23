Enkazın altında kalan baba ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enkazın altında kalan baba ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi - Son Dakika

Enkazın altında kalan baba ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi

6 saat önce

İran'daki depremin en çok hissedildiği Van'ın Başkale ilçesinde 4 çocuğu yurtta eğitim gören 8 çocuk babası Reis Fırat, köydeki 4 çocuğuyla kaldığı enkazın altında yaşamını yitirdi.

İran'daki depremin en çok hissedildiği Van'ın Başkale ilçesinde 4 çocuğu yurtta eğitim gören 8 çocuk babası Reis Fırat, köydeki 4 çocuğuyla kaldığı enkazın altında yaşamını yitirdi.

Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde sabah meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesindeki mahallerde depremzedelerin yaraları sarılmaya başlandı.

İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Özpınar Mahallesi, depremden en çok etkilenen yerleşim biriminden biri.

Birçok ev ve ahırın yıkıldığı mahallede 8 çocuk babası Reis Fırat, çocukları Hasret, Fatma, Defne ve Muhammet Fırat ile enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Eşinin dışarıda olduğu esnada evde çocuklarıyla depreme yakalanan babanın diğer 4 çocuğu da ilçedeki yurtta eğitimlerini sürdürüyordu.

"Onları kurtaramadık"

Reis Fırat'ın amcasının oğlu Özcan Fırat, AA muhabirine, köydeki evlerin tamamının depremden hasar gördüğünü anlattı.

Deprem esnasında evde olduğunu ve sallantıyla beraber çocuklarını alarak dışarı kaçtığını belirten Fırat, "Depremde evim tamamen yıkıldı. Evimin arkasında da amca oğlumun evi vardı onun da evi yıkıldı. Amcamın oğlu 4 çocuğuyla beraber hayatını kaybetti. Acımız çok büyük." dedi.

Ailesindekilerin durumunun iyi olduğunu anlayınca amcasının oğlunun yardımına koştuğunu anlatan Fırat, şunları kaydetti:

"Amcamın oğlunun iki katlı evi yıkıldı. 4 çocuğu ilçede yurtta kalıyordu. Eşi de o esnada dışarıdaydı. Kendisi ve 4 çocuğu öldü. Onları kurtaramadık. Cenazelerini biz çıkardık. Komşu köylerden vatandaşlar ve jandarmamız da yardıma koştu. Eşi de o esnada dışarıdaydı. Şu an eşi ve dört çocuğu hayatta. Hayatını kaybeden amcamın oğlu 20 gün önce cezaevinden çıkmıştı. Geriye 4 çocuğu ve eşi kaldı. Allah'ın takdiri, elimizden bir şey gelmiyor."

Enkazın altında kalan baba ve 4 çocuğu yaşamını yitirdi

Başkale, Fırat, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 08:34 Kaynak: AA
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