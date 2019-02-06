Son Dakika Haberleri: Enkazın Altında Kalan Yakınlarını Arayanlar Hastanelere Akın Etti

Enkazın Altında Kalan Yakınlarını Arayanlar Hastanelere Akın Etti

6 dakika önce

Enkazın altında kalan yakınlarını arayanlar hastanelere akın ettiİSTANBUL - Kartal'da çöken binanın ardından vatandaşlar yakınlarını bulmak için hastanelere koştu.

Enkazın Altında Kalan Yakınlarını Arayanlar Hastanelere Akın Etti, System.String[]
Enkazın altında kalan yakınlarını arayanlar hastanelere akın etti

İSTANBUL - Kartal'da çöken binanın ardından vatandaşlar yakınlarını bulmak için hastanelere koştu.
Kartal'da 7 katlı binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bina içerisinde yakınları bulunanlar ise çevredeki hastanelere koştu. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki bir acil ünitesi, enkazdan çıkan yaralıları tedavi etmek üzere boşaltıldı. Hastanenin acil girişindeki büyük bir kalabalık ise gelen ambulanslar içerisinde yakınlarını aradı. Yaralılar arasında tanıdıklarını görmeye çalışan vatandaşların üzüntülü bekleyişi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:02 Kaynak: İHA

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