Son Dakika Haberleri: Enkazın Başında Çaresizce Bekleyip Gözyaşlarına Boğuldular

Enkazın Başında Çaresizce Bekleyip Gözyaşlarına Boğuldular

5 dakika önce

Enkazın başında çaresizce bekleyip gözyaşlarına boğuldular Kartal'da binanın çökmesine ilişkin Başsavcılık soruşturma başlattıİSTANBUL - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Enkazın Başında Çaresizce Bekleyip Gözyaşlarına Boğuldular, System.String[]
Enkazın başında çaresizce bekleyip gözyaşlarına boğuldular
Kartal'da binanın çökmesine ilişkin Başsavcılık soruşturma başlattı

İSTANBUL - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı. Bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerinde incelemelere başladı.
Kartal'da 7 katlı binanın çökmesine ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar caddesi Sema Sokak üzerinde bulunan 7 katlı binanın çöktüğünün öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığınca bir Cumhuriyet Başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilerek olay yerine intikal etmiş olup, olayla ilgili gerekli inceleme ve araştırmalar titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:08 Kaynak: İHA

Kartal, Başsavcı, Güncel
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