"Enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız' - Son Dakika

"Enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız"

6 saat önce

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz. Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır, enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız" dedi.

(İHA)

Devlet Bahçeli, Deprem, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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