Enmiyetten açıklama: İzmir'deki çifte cinayetin zanlısı yakalandı - Son Dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce İzmir'de meydana gelen çifte cinayet sonrasında yapılan açıklamada, "Cinayet zanlısı E.Y. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma sonucunda yakalanmıştır" denildi.

İzmir'in Torbalı ilçesi çifte cinayet olayları sonucunda sarsıldı. İlk olay Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evinin önünde öldürülen ve 6 yıldır Torbalı İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park ile başladı. İkinci cinayet ise buna paralel olarak polis olayı araştırırken ikinci bir cinayet haberi de Alpkent Mahallesi 1032 sokaktan geldi. Burada da, doktor olan Hatice Gülcemal silahla vurularak öldürüldü. Gülcemal'i öldüren kişinin Park'ı da öldüren kişi olduğu anlaşıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü olaylara yönelik yaptığı açıklamada, "İzmir'in Torbalı İlçe Sağlık Müdürü ve Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktorun eşinin cinayet zanlısı E.Y. İzmit Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucu, yaralı olarak yakalanmıştır. Zanlıya yardım ve yataklık yapan S.D ve M.Ö göz altına alınmıştır. Ayrıca zanlıyı yakalama çalışmasında bir polis memurumuz da yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.

(İrfan Çalışkan/İHA)