Enner Valencia, Fenerbahçe'de - Son Dakika

Enner Valencia, Fenerbahçe'de

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Enner Valencia'da da mutlu sona ulaştı.

Enner Valencia, Fenerbahçe'de, System.String[]

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Enner Valencia'da da mutlu sona ulaştı. TRT Spor'un haberine göre; Ekvadorlu futbolcuyla her konuda anlaşmaya varıldı. 30 yaşındaki oyuncu kısa sürede İstanbul'a gelip imza atacak.

Fenerbahçe, Valencia, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 21:02

Son Dakika Spor Enner Valencia, Fenerbahçe'de - Son Dakika Spor
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