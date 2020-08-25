Enner Valencia, Fenerbahçe'de

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Enner Valencia'da da mutlu sona ulaştı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Enner Valencia'da da mutlu sona ulaştı. TRT Spor'un haberine göre; Ekvadorlu futbolcuyla her konuda anlaşmaya varıldı. 30 yaşındaki oyuncu kısa sürede İstanbul'a gelip imza atacak.
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26.08.2020 03:17:47. #1.12#
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