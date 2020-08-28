Fenerbahçe, Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, forvet mevkine beklenen takviyeyi yaptı. 30 yaşındaki forvet Enner Valencia ile anlaşma sağlandı.
İmza töreninde konuşan Enner Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 19:40 - Kaynak: İHA
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