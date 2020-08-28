- Enner Valencia Fenerbahçe'de
İSTANBUL - Fenerbahçe, Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia ile sözleşme imzaladığını açıkladı.
Fenerbahçe, Enner Valencia'yı transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertliler, forvet mevkine beklenen takviyeyi yaptı. 30 yaşındaki forvet Enner Valencia ile anlaşma sağlandı.
İmza töreninde konuşan Enner Valencia, "Fenerbahçe'de olmaktan dolayı mutluyum. Hedefim büyük turnuvalarda kupalar, şampiyonluklar kazanmak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 20:38 - Kaynak: İHA
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