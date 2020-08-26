Enner Valencia, Fenerbahçe için geliyor

Transfer sezonuna hızlı giren Fenerbahçe, ünlü yıldız Enner Valencia'da da büyük ölçüde mutlu sona ulaştı... Bonservisi elinde bulunan 30 yaşındaki santrfor ile prensipte el sıkışıldığı ifade edildi.

Hücum hattını dünyaca ünlü golcü bir isimle takviye etmek üzerre olan Kanarya'da Ekvadorlu futbolcunun bugün Türkiye'ye geleceği ve kısa süre içerisinde sarı lacivertlilerle kontrat imzalayacağı belirtiliyor. Fenerbahçe Kulübü ile Enner Valencia arasında yapılan görüşmelerde; 2 yıllık sözleşme üzerinde el sıkışıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe daha önce; Jose Sosa, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş ve Filip Novak'ı bonservissiz transfer etmişti.

24 MİLYON EURO BONSERVİS

CS Emelec'ten 2014 yılında 3.28 milyon Euro karşılığında Pachuca'ya transfer olan Valencia; 6 ay sonrasında 15 milyon Euro bedelle Premier Lig ekiplerinden West Ham'ın yolunu tuttu. Everton'a kiralandıktan sonra 2017'de 5.5 milyon Euro'ya Meksiya'ya dönen ve Tigres forması giyen tecrübeli golcü için şu ana kadar toplamda yaklaşık 24 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. Kariyeri boyunca 350 maçta görev alan Valencia, toplamda 89 gol attı. Ekvador Milli Takımı ile de 53 mücadelede forma giyen Valencia, fileleri 32 kez havalandırdı.

KARDEŞİ NEDENİYLE GÖRÜŞMEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Enner Valencia, bir süre önce büyük bir şok yaşadı. 17 Ağustos günü eşiyle birlikte bulunduğu otele gelen kimliği belirsiz kişiler, Enner'in kardeşi Erci Valencia'yı kaçırdı.

Mağdur kadının nerede olduğunu bulmak için San Lorenzo'yu Ibarra'ya bağlayan yol üzerinde bulunan kırsal kesimde polis ve asker operasyon düzenledi. Kaçırmayı gerçekleştiren söz konusu bu grup her yerde aranıyor. Enner Valencia da bu nedenle bir süredir transfer görüşmelerini dondurmuştu. Tecrübeli oyuncunun kardeşi için fidye istendiği bildirilirken, henüz Erci Valencia'nın bulunamadığı ifade ediliyor.