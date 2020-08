Enner Valencia, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Enner Valencia da takımla birlikte ilk idmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve oyuncular, Türk bayrağı ile objektiflere poz verdi. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 17.30'da ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında, yarın The Land Of Legends Cup'taki ilk maçında Fraport TAV Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak ve D-Smart'tan canlı yayınlanacak.