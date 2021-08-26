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Enner Valencia, Helsinki maçında hat-trick yaparak kulüp tarihine geçti! 12 yıl sonra bir ilki başardı - Son Dakika

Enner Valencia, Helsinki maçında hat-trick yaparak kulüp tarihine geçti! 12 yıl sonra bir ilki başardı

26.08.2021 22:19
Enner Valencia, Helsinki maçında hat-trick yaparak kulüp tarihine geçti! 12 yıl sonra bir ilki başardı, System.String[]

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Helsinki'yi 5-2 mağlup ederek gruplara kalma başarısı gösteren Fenerbahçe'de Enner Valencia, hat-trick yaparak mücadeleye damga vurdu. 12 yıl sonra Fenerbahçe formasıyla Avrupa'da hat-trick yapma başarısı gösteren Ekvadorlu futbolcu, kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Avrupa Ligi Play-Off Turu ikinci maçında Helsinki'yi deplasmanda 5-2 mağlup eden Fenerbahçe, gruplara kalma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia attığı 3 golle başarının mimarlarından olurken Ekvadorlu oyuncu bu performansıyla 12 yıl sonra bir ilke de imza attı.

AVRUPA'DA SON HAT-TRICK YAPAN İSİM GUIZA'YDI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında hat-trick yapan son futbolcusu Daniel Guiza'ydı. İspanyol forvet, 2009 yılında Honved karşısında 3 gol atmıştı. Enner Valencia'da Helsinki karşısında hat-trick yaparak 12 yıl sonra bu başarıya imza atan ilk futbolcu oldu.

Enner Valencia, Helsinki maçında hat-trick yaparak kulüp tarihine geçti! 12 yıl sonra bir ilki başardı

Enner Valencia, Daniel Guiza, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Enner Valencia, Helsinki maçında hat-trick yaparak kulüp tarihine geçti! 12 yıl sonra bir ilki başardı - Son Dakika Spor


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