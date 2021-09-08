Enner Valencia, Milli Takımı'ndaki maç sebebiyle Sivas maçında oynamayabilir

Bu sezon çıktığı 3 resmi maçta 5 gol atan Valencia, yüksek ihtimalle Sivas maçında oynayamayacak. Pazartesi günü Şili maçında milli formayı terleten Valencia, bu mücadeleden 3 gün sonra (perşembeyi cumaya bağlayan gece 01.30'da) Uruguay deplasmanında sahaya çıkacak.
Enner Valencia'nın yoktuluğunda sakatlığı atlatan İrfan Can Kahveci'nin sahada olması bekleniyor. Öte yandan yeni transfer Mergim Berisha da bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayabilir.
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