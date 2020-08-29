Enner Valencia'nın kız kardeşi operasyonla kurtarıldı

İSTANBUL DHA

Fenerbahçe 'nin yeni transferi Enner Valencia , kız kardeşi Elsy Valencia'nın kurtarılması için yardım eden emniyet güçlerine ve destek veren herkese teşekkür etti.Geçtiğimiz günlerde 8 kişilik silahlı bir grup tarafından kaçırılan Enner Valencia'nın kız kardeşi Erci Valencia, Ekvador polisi tarafından kurtarıldı. Ekvadorlu futbolcunun kardeşinin düzenlenen operasyonla kurtarılma anı görüntüleri de sosyal medyada büyük ses getirdi.

Enner Valencia da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kardeşinin kurtarılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, Ben ve ailem adına teşekkür ederim. Bu zorlu zamanımda sevgi ve desteklerini gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum dedi.