Enner Valencia'nın sözleşmesi 3 yıllık

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Enner Valencia ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, bonservisi elinde bulunan Valencia'yla 3 yıllık anlaşma sağladı. Çubuklu formamızla mücadele edecek Enner Valencia'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor, kendisine sarı-lacivert forma altında nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 20:33 - Kaynak: AA
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