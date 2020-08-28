Enner Valencia resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe forvet hattına Enner Valencia'yı transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler daha önce Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, İsmail Yüksek, Barış Sungur, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve Mauricio Lemos transferlerini duyurmuştu.

EROL BULUT'TAN ENNER VALENCIA YORUMU

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 1-1 biten Alanyaspor maçı sonrası Enner Valencia ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Bizim takımımıza katkısı olacağını düşünüyorum. Boyu uzun olmasa da kafa toplarında etkili, hem gol hem de asist katkısı alabileceğimiz bir isim olacak...

Geçen sezon biraz durgun gibi ama ondan önceki sezon 20 gol katkısı var, ondan da önceki sezon yine aynı seviyede... Meksika ligi de kolay değil, küçümsememek lazım."