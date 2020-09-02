Enner Valencia: Umarım Fenerbahçe tarihine adımı yazdırırım - Son Dakika

Enner Valencia: Umarım Fenerbahçe tarihine adımı yazdırırım

"Büyük kulüplerde baskı olması normal""Kaleden uzak kaldım, onun için skorlarım düşüktü""En rahat ettiğim yer forvet""Rakipler sert savunma yapıyor"MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,- Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, "Fenerbahçe'de görev alan ilk Ekvadorluyum.

Enner Valencia: Umarım Fenerbahçe tarihine adımı yazdırırım, System.String[]

"Büyük kulüplerde baskı olması normal"

"Kaleden uzak kaldım, onun için skorlarım düşüktü"

"En rahat ettiğim yer forvet""Rakipler sert savunma yapıyor"MUSTAFA AKIN/ İSTANBUL,- Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, "Fenerbahçe'de görev alan ilk Ekvadorluyum. Umarım Fenerbahçe tarihine adımı yazdırırım. Türkiye'de de diğer arkadaşımdan sonra 3'üncü olurum. Umarım Türkiye ve Süper Lig tarihine de ismimi yazdırabilirim" dedi.Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Enner Valencia, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Valencia, "Öncelikle çok mutluyum. Büyük bir kulübe, aileye geldim. Geldiğimden bu yana kendimi evimde hissediyorum. En iyi şekilde hazırlanıp, kendimi lige vereceğim" diye konuştu."KALEDEN UZAK KALDIM, ONUN İÇİN SKORLARIM DÜŞÜKTÜ"Son iki sezonda gol sayılarının düşük olmasıyla ilgili soruya Valencia, "Tabii ki her kulübün felsefesi farklı. Son kulüplerimde de böyleydi. Son 2 sene de açık olarak görev aldım, kaleden uzak kaldım. Onun için skorlarım düşüktü. İyi hazırlanacağım, konsantre olacağım. En iyi şekilde takımıma katkıda bulunacağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı."EN RAHAT ETTİĞİM YER FORVET"Kendisini en çok forvet mevkiinde rahat hissettiğini söyleyen Ekvadorlu golcü, "Tabii ki öncelikle menajerim ve kulüp yöneticileri görüştü. Onlara beni buraya getirdikleri için teşekkür ederim. En rahat ettiğim pozisyon, en ileri uç, forvet olarak oynamak. Ama nerede görev verilirse görevimi yapmaya hazırım" şeklinde konuştu."UMARIM FENERBAHÇE TARİHİNE ADIMI YAZDIRIRIM"Fenerbahçe'de forma giyen ilk Ekvadorlu futbolcu olacağının altını çizen Valencia, şöyle konuştu: "Çok güzel bir olanak benim için. Bu güzel olanak hızlı şekilde sağlandı. Fenerbahçe'de görev alan ilk Ekvadorluyum. Umarım Fenerbahçe tarihine adımı yazdırırım. Türkiye'de de diğer arkadaşımdan sonra 3'üncü olurum. Umarım Türkiye ve Süper Lig tarihine de ismimi yazdırabilirim.""FENERBAHÇE TARAFTARININ BÜYÜK TUTKUYLA KULÜBE NASIL BAĞLI OLDUKLARINI GÖRDÜM"Fenerbahçe taraftarının kulübüne nasıl bağlı olduklarını gördüğünü ve şaşırdığını ifade eden Valencia, "İlk geldiğimde şaşırdım. Buradaki Fenerbahçe taraftarının büyük tutkuyla kulübe nasıl bağlı olduklarını gördüm. Geldiğim andan itibaren bana desteklerini ve hoş geldin dileklerini sosyal medya üzerinden sağlıyorlar. O yüzden kendimi çok rahat hissettim. Flaş mevzusunda ikinci kez şaşırdım. Videoyu izlediğimde gerçekten çok hoşuma gitti. Tabii ki en önemlisi bunları bir kenara bırakarak en iyi şekilde konsantre olup, yüzde yüzümü vermek" dedi."BU KADAR TUTKULU BİR TARAFTAR OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"Transfer olmadan önce Süper Lig'i izlediğini söyleyen Valencia, "Gelmeden önce ligi izledim. Fenerbahçe'nin maçlarını da izledim. Geldiğimde bu kadar önemli bir kulüp olduğunu, bu kadar tutkulu bir taraftarı olduğunu bilmiyordum. Sayı konusunda vermem zor. Ben en yüksek gol ve asist sayısını yapabilmek, takıma katkı vermek için çok çalışacağım" diye konuştu."BÜYÜK KULÜPLERDE BASKI OLMASI NORMAL"Büyük kulüplerde her zaman baskı olduğunu ancak bu baskının kendisini kötü etkilemeyeceğini belirten Valencia, "Bu baskı çok iyi. Daha önce kariyerim boyunca büyük kulüplerde, bu baskının olduğu yerlerde oynadım. Büyük kulüpte olunca baskı normal. Daha önce de bunu yaşadım. Bu beni kötü etkilemeyecek. Kendimi vereceğim ve en yüksek katkıyı sağlayacağım" ifadelerini kullandı."RAKİPLER SERT SAVUNMA YAPIYOR"Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarını takip ettiğini de söyleyen Enner Valencia, şu ifadeleri kullandı: "Hazırlık maçlarında karşı takımların nasıl savunma yaptığı gördüm, sert savunma yapıyorlar. Bunun için de rakipleri izlemek gerekiyor. Fark yaratabilmek için de çok çalışıp, kendinizi vermeniz gerekiyor.""HER ŞEY İYİ BİR ŞEKİLDE ÇÖZÜLDÜ"Fenerbahçe'ye transferi öncesinde ülkesinde kız kardeşinin kaçırılmasıyla ilgili soru üzerine de Valencia, şunları söyledi:

"Bu konu önemliydi. Sonuçta her şey çözüldü. Kız kardeşim ailemle birlikte mutlu şekilde ülkemizde bulunuyor. Bu konunun da iyi şekilde çözümlenmesiyle buraya yüzde yüz konsantreyle hazır bulunduruyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 16:05 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Enner Valencia: Umarım Fenerbahçe tarihine adımı yazdırırım - Son Dakika Spor

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