Enpara hangi bankaya aittir? Enpara hangi bankaya bağlıdır? - Son Dakika
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Enpara hangi bankaya aittir? Enpara hangi bankaya bağlıdır?

16.08.2022 12:01
Enpara hangi bankaya aittir? Enpara hangi bankaya bağlıdır?

Birçok kişi tarafından kullanılmaya başlanan veya kullanmak isteyenlerin merak ettiği sorulara arasında yer alan, Enpara hangi bankaya aittir? Enpara hangi bankaya bağlıdır? Sorularını sizler için cevapladık. Peki Enpara hangi bankaya aittir? Enpara hangi bankaya bağlıdır?

Televizyonda veya diğer reklamlarda sıkça gördüğümüz Enpara bir internet bankacılığıdır. 2012 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. Enpara sahibi olmak isteyenlerin en sık merak ettiği soru olan Enpara hangi bankaya aittir? Enpara hangi bankaya bağlıdır? Sorusunun işte yanıtı.

ENPARA HANGİ BANKANINDIR?

Enpara, QNB Finansbank tarafından kurulan bir internet bankacılığıdır. Ayrıca Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankacılık uygulaması olma özelliğini de taşımaktadır. QNB Finansbank çatısı altında bulunan Enpara, birçok kullanıcı tarafından kullanılmaktadır.

Tüm işlemlerini dijital olarak gerçekleştirdiği için ve fiziksel olarak bir şubesi bulunmadığından dolayı, maliyet olarak diğer bankalardan daha avantajlıdır.

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SON DAKİKA: Enpara hangi bankaya aittir? Enpara hangi bankaya bağlıdır? - Son Dakika
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