Enprode, Türkiye yatırımlarına hız verecek
1 saat önce
Endüstriyel tesisler ve enerji santralleri yapan Enprode, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'deki yatırımlarını yeniden hızlandıracağını açıkladı.
Endüstriyel tesisler ve enerji santralleri yapan Enprode, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'deki yatırımlarını yeniden hızlandıracağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:00
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