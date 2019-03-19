Son Dakika Haberleri: Enprode, Türkiye yatırımlarına hız verecek

Enprode, Türkiye yatırımlarına hız verecek

1 saat önce

Endüstriyel tesisler ve enerji santralleri yapan Enprode, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'deki yatırımlarını yeniden hızlandıracağını açıkladı.

Enprode, Türkiye yatırımlarına hız verecek, System.String[]
Endüstriyel tesisler ve enerji santralleri yapan Enprode, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Türkiye'deki yatırımlarını yeniden hızlandıracağını açıkladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:00 

Türkiye, Ekonomi
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