ENS, Unstoppable Domains'in Aldığı Patente İtiraz Etti - Son Dakika
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ENS, Unstoppable Domains'in Aldığı Patente İtiraz Etti

Ethereum Names Service (ENS), Unstoppable Domains tarafından alınan bir patente itiraz etmek için Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvuruda bulundu. ENS, açık kaynak teknolojilerinin korunmasını hedefleyen bu adımı, internetin iş birliği odaklı doğasını desteklemeyi amaçlıyor.

03.05.2024 13:34  Güncelleme: 13:39
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Ethereum Names Service, Unstoppable Domains'in aldığı bir patente itiraz etmek için Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne başvuruda bulundu. Açık kaynak teknolojilerinin korunmasını hedefleyen bu adım, internetin iş birliği odaklı doğasını desteklemeyi amaçlıyor.

Web3 Teknolojilerinde Açık Kaynak Savaşı Başladı

Ethereum Names Service (ENS), Unstoppable Domains tarafından edinilen bir patentle ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne (USPTO) itiraz dilekçesi sundu. ENS, X (eski adıyla Twitter) sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Unstoppable Domains, 2023 yılında ENS Labs tarafından geliştirilen açık kaynak teknolojisi için patent aldı. Bugün bu patentin iptali için USPTO'ya başvuruda bulunduk. Amaç, internetin işbirlikçi ruhunun korunmasıdır." dedi.

ENS ve Unstoppable Domains her ikisi de domain ve cüzdan hizmetleri sağlayan firmalar olarak çalışmalarını sürdürüyor. ENS, Unstoppable Domains'in kendilerinin öncü teknolojilerini patentlediğini ve açık kaynaklı inovasyonlarından faydalandığını iddia ediyor. ENS, "Unstoppable Domains'e çatışmayı önleme şansı verdik ancak onlar, patentin açık kaynağa dönüştürülmesini ve topluluk zararına kullanılmayacağına dair taahhütte bulunmayı reddettiler. Bu, seçmediğimiz ancak Web3'ün geleceği için kesinlikle gerekli olan bir mücadeledir." açıklamasını yaptı.

Unstoppable Domains kurucusu Matthew Gould ise X'te yaptığı açıklamada, "ENS'nin daha önceki teknikleri ve blok zinciri alan adı sistemleri üzerine yapılan diğer çalışmalar, patent başvurumuzun ilk sayfasında belirtilmiştir. Patent, bu atıflar dahilinde incelenmiştir ve geçerlidir. Patent başvuruları, Web3 ve alan adı endüstrilerinde yaygındır. Biz de endüstrimizi korumak amacıyla patent başvurusunda bulunmaya devam edeceğiz." dedi. Gould, şirketin geçmişte yaptığı taahhütleri de hatırlatarak, bu konunun çözüldüğünü düşündüğünü belirtti.

Son olarak Unstoppable Domains, Temmuz 2022'de Pantera Capital liderliğinde yapılan A Serisi finansman turunda 65 milyon dolar toplayarak şirket değerlemesini 1 milyar dolara çıkardı.

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Son Dakika Kripto ENS, Unstoppable Domains'in Aldığı Patente İtiraz Etti - Son Dakika

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