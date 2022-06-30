Ensar Aytekin: Balıkesir İvrindi'de Mera Alanına Cezaevi Yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Ensar Aytekin: Balıkesir İvrindi'de Mera Alanına Cezaevi Yapılacak

30.06.2022 14:49
Ensar Aytekin: Balıkesir İvrindi'de Mera Alanına Cezaevi Yapılacak

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir’in İvrindi ilçesinde mera alanına cezaevi yapılmak istendiğini belirterek, “AKP, eldeki kaynakları kurutma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Şimdi de İvrindi Gökçeyazı’nın merasına cezaevi yapmayı düşünerek üretimi tamamen ortadan kaldırmak istiyor” dedi.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde mera alanına cezaevi yapılmak istendiğini belirterek, "AKP, eldeki kaynakları kurutma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Şimdi de İvrindi Gökçeyazı'nın merasına cezaevi yapmayı düşünerek üretimi tamamen ortadan kaldırmak istiyor" dedi.

Ensar Aytekin, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gökçeyazı mahallesindeki meraya açık cezaevi yapılmak istendiğini duyurdu. Aytekin, AKP iktidarının tarım ve hayvancılığı bitirdiğini, yem fiyatları karşısında üreticiyi işinden ettiğini ve şimdi de köylülerin merasına göz diktiğini savundu. Aytekin, şunları kaydetti:

"Ülkede tarım krizi yaşanırken, hayvan varlığında ciddi azalma varken, yurt dışından yem ve saman ithal edilirken AKP, eldeki kaynakları kurutma konusunda kararlılığını sürdürüyor. Şimdi de İvrindi Gökçeyazı'nın merasına cezaevi yapmayı düşünerek üretimi tamamen ortadan kaldırmak istiyor.

Tarım politikasını perişan eden, ülkeyi tarihsel bir krize sokan bu iktidar, arsız küstahlığını şimdi de köylünün merasına göz dikerek göstermek istemektedir. AKP'nin plansız programsız işleri bu sefer İvrindi'de karşımıza çıktı. Gökçeyazı Köseağalar mahallesi Ağılüstü mevkiinde yer alan toplam 925 bin metrekarelik mera vasıflarındaki taşınmazların, vasıflarının değişilerek açık cezaevi yapılması konusunda projelendirmelerin başladığı ifade edildi. Köy muhtarlarının ve yörede yaşayan sakinlerin isyan ettiği bu durum, AKP'nin vatandaşı çaresiz bırakmasının yeni bir örneği oldu. Sekiz binden fazla hayvan varlığına sahip Gökçeyazı'nın merasını elinden alıp buraya cezaevi yapmak hangi aklın ürünüdür, anlamak imkansız.

Üretici için en büyük girdi ot ve yem fiyatları iken mera hayvancılığı bu bölgede doğal bir kaynak olarak yer alıyordu. Ama görüyoruz ki AKP'nin umurunda değil. Koca İvrindi'de yer mi kalmadı da köylülerin merasına göz diktiniz?

"BALIKESİR'İN HAYVANCILIK FAALİYETİNİ YOK ETMEKTİR"

Ülkenin meralarında ciddi azalma varken, mevcut haliyle üreticiler zorlanırken bir de tutup bu meraların vasfını değiştirip köylüyü, hayvancıyı mağdur etmek ve Balıkesir gibi hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sürdüren bir yerleşim yerini yokluğa terk etmek demektir.

İvrindi Gökçeyazılı hemşerilerimiz, imzalarını toplayarak ilgili yerlere konuyu taşımışlardır. Toplanacak mera komisyonunun kararının köylüyü ve hayvancılığı korumak olması gerektiğini umuyoruz. Aksi halde bu konu telafisi mümkün olmayan hatalara sebebiyet verecektir. Halka rağmen hiçbir şey yapılamayacağını AKP'lilerin öğrenmesi gerekmektedir. Kendilerini bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz."

YORUMLAR
500
Kepsut Belediyesi eski çöp sahasını rehabilite ederek millet bahçesine dönüştürüyor Kepsut Belediyesi eski çöp sahasını rehabilite ederek millet bahçesine dönüştürüyor Son dakika haberleri... Çanakkale'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı Son dakika haberleri... Çanakkale'de otomobil ile cip çarpıştı: 8 yaralı
Kaynak: ANKA

Ensar Aytekin, Gökçeyazı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ensar Aytekin: Balıkesir İvrindi'de Mera Alanına Cezaevi Yapılacak - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:47 Tokat'ta feci kaza: 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüste bulunan 5 kişilik aileden yalnızca 1 çocuk kurtulabildi
14:45 EPDK'dan açıklama: Temmuz ayında elektrik fiyatlarına zam yapılmadı
14:30 Cüneyt Arkın'ın cenazesinde gergin anlar! Basın mensupları ile vatandaşlar arasında sinirler gerildi
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
14:26 LGS sınavının tercihleri 4-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, 25 Temmuz'da açıklanacak
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 15:27:17. #1.12#
SON DAKİKA: Ensar Aytekin: Balıkesir İvrindi'de Mera Alanına Cezaevi Yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement