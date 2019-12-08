Son Dakika Haberleri: Ensar Ögüt, hayvan pazarında besicilerle bir araya geldi
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Ensar Ögüt, hayvan pazarında besicilerle bir araya geldi

6 saat önce

CHP Ardahan eski Milletvekili Ensar Öğüt, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ile birlikte Ardahan Hayvan Pazarında besicilerle bir araya geldi.

Ensar Ögüt, hayvan pazarında besicilerle bir araya geldi, System.String[]

CHP Ardahan eski Milletvekili Ensar Öğüt, CHP Ardahan İl Başkanı Yalçın Taştan ile birlikte Ardahan Hayvan Pazarında besicilerle bir araya geldi.


CHP Ardahan eski Milletvekili Öğüt yaptığı açıklamada, "1 ton saman bir inek fiyatına yükseldi, çiftçi perişan. Çiftçinin hayvanını beslemesi bu fiyatlara mümkün değil. Bu anlamda derhal acil tedbir alınması ve saman fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde bahara kadar insanların hayvanlarını beslemesi gerçekten çok zor. Aralık ayında saman fiyatının 1200 TL olması demek Ocak ve Şubat aylarında fiyatların daha da yükselmesi anlamına geliyor" dedi.


Et ithalatı hayvancılığı bitirdi


Et ithalatının hayvancılığı bitirdiğini söyleyen Öğüt, "Türkiye maalesef, geçmiş yıllarda olduğu gibi bugünde köylümüzü ithalata mecbur bıraktı. 5 Aralık 2019'da yani üç gün önce yine 4 bin 500 ton hem Bosna Hersek'den hem de Sırbistan'dan et ithalatı için izin verdiler. Şu an Et Süt kurumunun depolarında 50 bin ton et olmasına rağmen yeniden ithalat yapması burada ki köylüyü bitiriyor" diye konuştu.


Yabancı ortaklı Bankaların çiftçinin arazisini gasp ettiğini söyleyen Öğüt, "Çiftçimizi ve köylümüzü bitirmenin üçüncü ayağı ise Bankaların yüksek faizli krediler vererek çiftçinin tarlalarını ipotek etmesi. Bugün bu bölgelerde çok sayıda vatandaşlarımızın tarım arazilerini ipotek almış. Burada enteresan olan, normal bankacılıkta imar durumu olan, gayrimenkul, binası olan yerleri ipotek olarak alırlar. Ama bazı yabancı ortaklı bankalar, köylülerin para etmeyen, az para eden köydeki tarım arazilerini ipotek altına alıp, yüksek faizli kredi vermişler. Bu krediler nedeniyle çiftçilerimizin yüzde yüzü ipotekli." dedi. - ARDAHAN

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ensar Öğüt, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
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